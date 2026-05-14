HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hortumun savaş alanına çevirdiği köy havadan görüntülendi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hortum sebebiyle çok sayıda evin zarar gördüğü köy havadan görüntülendi. Köyde oluşan hasar ise havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Hortumun savaş alanına çevirdiği köy havadan görüntülendi

Olay, saat 15.30 sıralarında Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi. Köyde yaşayan 5 vatandaş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından iki vatandaş tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, üç vatandaşın tedavisi ise ayakta yapıldı.

Hortumun savaş alanına çevirdiği köy havadan görüntülendi 1

ÇORUM'U HORTUM VURDU

Olayın ardından köye gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından köyde alınan güvenlik önlemlerinin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Elektrik dağıtım firması tarafından da hasar gören elektrik hatlarının onarımına başlandı.

Hortumun savaş alanına çevirdiği köy havadan görüntülendi 2

Köyde oluşan hasar ise havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Hortumun savaş alanına çevirdiği köy havadan görüntülendi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak’ta yeni Başbakan Zeydi yemin ederek göreve başladıIrak’ta yeni Başbakan Zeydi yemin ederek göreve başladı
Evlerden hırsızlık yapan iki kadın kıskıvrak yakalandıEvlerden hırsızlık yapan iki kadın kıskıvrak yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Çorum Hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.