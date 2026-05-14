HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz" 1

"IRAK’IN İSTİKRARI, REFAHI VE BÖLGEYLE BÜTÜNLEŞMESİ"

Yeni hükümetin, bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, olumlu bir gündemle Irak’ın istikrarı, refahı ve bölgeyle bütünleşmesi yolunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak, Irak’ın bu yöndeki çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Köklü bağlara sahip olduğumuz komşumuz Irak’la iş birliğimizi, önümüzdeki dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'yı fırtına vurdu! Ağaçlar araçların üzerine devrildiAnkara'yı fırtına vurdu! Ağaçlar araçların üzerine devrildi
Çocuk istismarı görüntülerine 2 tutuklamaÇocuk istismarı görüntülerine 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.