Ankara'yı fırtına vurdu! Ağaçlar araçların üzerine devrildi

Ankara'da öğleden sonra başlayan rüzgar ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatılar uçtu.



ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

GMK Bulvarı'nda park halinde olan araçların üzerine 2 ağaç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar oluştu. Kentin farklı bölgelerinde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri, araçlara zarar verdi. Zaman zaman sürücüler de trafik zor anlar yaşadı.

DOLU EKİLİ ALANLARI VURDU

Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.



Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde fırtına ile karışık dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Harmancık Mahallesi ve ova köylerinde etkili dolu nedeniyle marul ve kıvırcık ekili yüzlerce dönüm tarla yağıştan etkilendi. Ekili alanlarda bulunan mahsuller dolu yağışından dolayı zarar gördü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır