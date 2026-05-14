Yer: Kastamonu! Hocasının elinden kaçmak isteyen genç kız balkondan çıplak atladı

Kastamonu'da üniversite öğrencisi genç kız çıplak bir şekilde binanın ikinci katından atladı. Genç kız ağır yaralanırken, o sırada evde bulunan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D. tutuklandı.

Melih Kadir Yılmaz

İnfial yaratan olayın adresi Kastamonu oldu. Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta, Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki bir binada yaşandı.

ÇIPLAK ŞEKİLDE İKİNCİ KATTAN ATLADI

İddialara göre üniversite öğrencisi olan bir genç kız çıplak bir şekilde binanın ikinci katından atladı. Bina önünde park halinde bulunan aracın üzerine düşen genç kız ağır bir şekilde yaralandı.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Kastamonu İstiklal'de yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sırasında evde bulunan Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi A.D. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayın kaza olmayabileceği değerlendirilirken, öğretim görevlisi A.D. hakkında gözaltı kararı verildi.

6 SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.D.; "Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme, silahla tehdit, hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

