Çocuk istismarı görüntüleri satın aldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telegram uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntüleri satıldığı bilgisini aldı.
Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Görüntüleri satın aldıkları iddia edilen 8 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu.
Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum