Çocuk istismarı görüntüleri satın aldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Telegram uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntüleri satıldığı bilgisini aldı.

ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİNE 2 TUTUKLAMA

Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Görüntüleri satın aldıkları iddia edilen 8 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır