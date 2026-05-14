Irak’ta yeni Başbakan Zeydi yemin ederek göreve başladı

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, Irak Meclisi’nde kabinesi ve hükümet programına ilişkin gerçekleştirilen güven oylamasının kabul edilmesinin ardından yemin ederek resmen göreve başladı.

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi’nin Irak Meclisi’ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması gerçekleştirildi. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda, 14 bakanın atanmasını onaylandı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek resmen görevlerine başladı.

Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken, Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdulkerim Abtan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi.

ZEYDİ YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cuma’yı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Aziz’i Sağlık Bakanı, Sarva Abdulvahit’i Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi’yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim’i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani’yi Adalet Bakanı olarak onayladı.

Bunun yanı sıra Vehep Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Sened İletişim Bakanı olarak güvenoyu aldı.
Yükseköğretim, İçişleri, Planlama, Çalışma, Kültür ve İmar bakanlıklarına aday gösterilen isimler ise adaylara yönelik itirazlar nedeniyle oylanmadı. Parlamentodaki kaynaklara göre ertelenen bakanlıklar ile cumhurbaşkanı ve başbakan yardımcılarına ilişkin dosyaların Kurban Bayramı tatilinin ardından netleştirilmesi bekleniyor.

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NDEN YENİ KABİNEYE TEPKİ

Ancak Zeydi’nin yeni hükümet programında Irak Türkmenlerine bakanlık görevi verilmemesi siyasi kesimde bazı tepkilere neden oldu. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, yeni hükümet kabinesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Salihi, Zeydi hükümetinde Türkmenlere koltuk verilmemesine tepki göstererek, "Türkmenlerin yer almadığı bir hükümet eksik hükmettir" dedi.

Türkmen milletvekili Salihi, adaletin tüm bileşenlerin temsil edilmesiyle sağlanabileceğini belirterek, bu hassas durumun yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Salihi, "Ali Zeydi ve siyasi bloklardan yeni hükümetin kurulmasında adaletsizliğe yol açacak uygulamalardan kaçınmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

