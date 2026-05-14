Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı Adana’ya getirildi: Kelepçeli hali dikkat çekti, işte ilk sözleri

Adana merkezli 21 ilde yürütülen "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı Adana’ya getirildi. Sağlık kontrolden geçen Kütahyalı, basın mensuplarına, "İyiyim baba, bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

"ÖĞRENECEĞİZ, YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Rasim Ozan Kütahyalı karayolu ile Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" cevabını verdi.

Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MASAK RAPORUNDA KÜTAHYALI DETAYI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı’ya ilişkin dikkat çeken tespitler ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı iddialara göre; dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi. Raporda yer aldığı iddia edilen bilgilere göre Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği analiz edildi.

6 ÖDEME KURULUŞUNDAN 35 MİLYON TL’Yİ AŞAN GİRİŞ

Elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde de Kütahyalı’nın hesabına yönelik para hareketleri mercek altına alındı.

Buna göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

Soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

14 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana Rasim Ozan Kütahyalı
