Gürcistan’da meydana gelen feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın doğusunda bulunan Gardabani kentinde ağaca çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar anbean kaydedildi.

Mustafa Fidan

Gürcistan’da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre ülkenin Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı.

HEPSİ 20 YAŞINDAN KÜÇÜKTÜ: KAZADA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonucunda yaşları 20’nin altında olan 7 genç olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar anbean kaydedildi.

