Kartal ilçesi "tsunamiye hazır kent" sertifikası aldı

Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 2022'de sürecin UNESCO tarafından Türkiye'de ilk kez Büyükçekmece'de başlatıldığını söyledi.

KARTAL'A "TSUNAMİYE HAZIR KENT" SERTİFİKASI

Özener, UNESCO'nun bir kente "tsunamiye hazır" sertifikası vermek için 12 temel kriterin yerine getirilmesi gerektiğini kaydederek, "Bunlar değerlendirme aşaması, hazırlık aşaması ve müdahale aşaması. Bütün aşamaları tüm paydaşlarımızla teker teker geçtik ve 23 Nisan'da 'tsunamiye hazır şehir' sertifikamız onaylandı UNESCO nezdinde. İstanbul'da aslında biraz şanslıyız. Diğer illere göre şanslıyız çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tüm ilçelerimizin tsunamiye olan kırılganlıklarını çıkardı, kıyı ilçelerimizin." diye konuştu.

Değerlendirme aşamasına gelindiğinde, UNESCO ile bazı bilgilerin paylaşılması gerektiğini ifade eden Özener, "Bir de bu süreçte nelerle karşılaştık? Depreme kıyasla tsunami risklerine ilişkin halkın farkındalığının yetersiz olması. Yani dolayısıyla biz hep depremi bekliyoruz Marmara'da ama tsunami ile ilgili genelde de 'Burada tsunami olmaz, herhangi bir problem olmaz.' deniyor. Ama İzmir depremlerinde de gördük ki aslında tsunami dalgası, bir 40 santimlik tsunami dalgası veya ilk dalgası ayakta durmanızı mümkün hale getirmiyor. Dolayısıyla bir 40 santimetrelik dalga ile siz düşebilirsiniz, boğulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ COĞRAFİ VE JEOLOJİK YAPISI İTİBARIYLA ÇOK YOĞUN AFETLER YAŞAMAKTA"

AFAD Afet Yönetimi Merkezi Daire Başkanı Abdullah Özçelik de 2025'te Büyükçekmece Belediyesine "tsunamiye hazır" sertifikası verdiklerini belirterek, "Ülkemiz malumunuz, coğrafi ve jeolojik yapısı itibarıyla çok yoğun afetler yaşamakta ve her türlü afeti görmekteyiz." dedi.

Özçelik, "Tsunami de aslında sadece dev dalgaların yıkıcılığı değil, son 5 yıl içerisinde gerek İzmir depremi sonrasında gerek Maraş depreminde Hatay ilimizde, hatta depremler dışında da özellikle meteorolojik olaylar sonrasında fırtına sebebiyle de yıkıcı etkisi olan, Hatay'daki 20-25 santim yükselen bir suyu günlerce, haftalarca tahliye etmekle mücadele ettiğimiz, çok yoğun maddi kayıplara da yol açan aslında ülkemizin bir gerçeği." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Afet Yönetimi Merkezi Daire Başkanı olarak görevli olduğunu belirten Özçelik, şunları söyledi:

"Maraş depremi 39 bin binanın yıkıldığı çok büyük bir afet. AFAD personellerimiz ve ilgili bütün kurumlarımızdan oluşturduğumuz, özellikle gönüllülerimiz ve belediyelerimizin itfaiye teşkilatları ile beraber yaklaşık 35 bin kişilik bir kurtarma personeline ancak ulaşabildik. O da bir binaya bir kişi dahi yetmiyor. Dolayısıyla İstanbul'da olacak bir depremde bunun çok daha büyük boyutlarını düşünmemiz gerekiyor. Her ne kadar hazırlığımızı artırmış olsak da. Bugünkü rakamlarımız gönüllülerimizle, kurumlarımızla 160 bin seviyesine ulaşmış durumda şu anda. İlk anlarda bütün 160 bin kişinin buraya ulaşması da imkansız olacağı için özellikle yerelde oluşturulan gönüllü teşkilatlar çok kritik önem arz ediyor."

Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı ve Zarar Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu Başkanı Dr. Alessandro Amato da programda yaptığı konuşmada, tsunaminin risklerine ilişkin bilgiler verdi.

Programda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı da birer konuşma yaparak, projeye destek veren paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Haluk Özener, Belediye Başkanı Yüksel'e "tsunamiye hazır kent" sertifikasını takdim etti.

Sertifika törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü de katıldı.