Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz'de dikkat çeken gelişme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sürerken, İran ile Çin arasında yapılan görüşmeler sonrası bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladığı bildirildi. Gelişme, küresel enerji hattında yeni diplomatik dengelerin işareti olarak yorumlandı.

ABD ve İsrail’in İran saldırılarının ardından tüm dünyanın gözü Hürmüz Boğazı’ndan gelen haberlere çevrildi. Trump’ın Pekin temasları sırasında Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladığının ortaya çıkması dikkat çekerken; Tahran ile Pekin arasındaki stratejik koordinasyonun Washington’a verilen güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

İran ile Çin makamlarının görüşmelerinin ardından dün gece itibariyle bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tahran ile Pekin görüşmeleri sonucunda iki ülke Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başlaması konusunda mutabakata vardı.

Söz konusu kaynağa göre, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin’in Tahran Büyükelçisi'nin takibi sonrasında, "iki ülke arasındaki derin ilişkiler ve stratejik ortaklık temelinde" Çin gemilerinin geçişinin kolaylaştırılması için çalışmalar yürütüldü.

"İran'ın boğaz yönetimi protokolleri konusunda anlaşmaya varıldığı" belirtilen görüşmelerin ardından, Çin’in talep ettiği birkaç geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine karar verildiği ve geçişlerin dün gece itibariyle başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

