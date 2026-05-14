HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmelidir? Uzman isim açıkladı

Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketlilik artarken, uzmanlardan vatandaşlara önemli uyarılar geldi.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmelidir? Uzman isim açıkladı

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban pazarlarında da kurbanlık alışverişleri yoğunlaştı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Sincan ilçesindeki kurban pazarında, kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"MUTLAKA KULAK KÜPESİNE BAKILMALI"

Eroğlu, kurban döneminde hayvan hareketliliğinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sevk ve nakiller sıkı şekilde denetleniyor. Bir yıl içerisinde yapılan hayvan sevklerinin neredeyse yarısı 1,5 ay içerisinde gerçekleşiyor. Bu yoğunluk nedeniyle hastalıkların taşınma riski oluşuyor. Ancak kurallara uyulduğunda herhangi bir sorun yaşanmaz. Vatandaşlar kurban alırken toplu satış alanlarını tercih etmelidir. Görevli veteriner hekimler satış noktalarında 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Kurbanlık alırken mutlaka kulak küpesine bakılmalı, veteriner sağlık raporu istenmeli. Hayvan pasaportu ve sevk belgeleri eksiksiz olmalı" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmelidir? Uzman isim açıkladı 1

"KURBANLIK CANLI GÖRÜNMELİ"

Kurbanlık hayvanın dış görünüşünün sağlık açısından önemli ipuçları verdiğini belirten Eroğlu, "Hayvan canlı görünecek. Tüyleri mat ve karışık olmayacak. Bakışları donuk olmayacak. İştahsızlık, ağızdan salya gelmesi, burun ve göz akıntısı bulunmayacak. Yürüyüşünde sallantı ya da kamburumsu bir duruş olmamalı" dedi.

"BAZI HASTALIKLAR CANLIYKEN FARK EDİLMEYEBİLİR"

Kesimlerin mutlaka toplu kesim alanlarında ve işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Eroğlu, kesim sonrası veteriner kontrolünün de önemli olduğunu ifade etti. Bazı hastalıkların ancak kesim sonrası anlaşılabildiğini belirten Eroğlu, "Tüberküloz gibi bazı hastalıklar hayvan canlıyken fark edilmeyebilir. Bu nedenle kesim sonrası karkas kontrolü büyük önem taşıyor. Hayvana eziyet edilerek yapılan kesimler hem hayvan refahına aykırı hem de etin kalitesini bozuyor. Bu şekilde kesilen et daha çabuk bozulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmelidir? Uzman isim açıkladı 2

"TÜKETİLMEYECEK ORGANLAR ÇEVREYE ATILMAMALI"

Kesim sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, iç organların yarım saat içinde çıkarılması gerektiğini belirterek, "Tüketilmeyecek organlar çevreye atılmamalı, uygun şekilde gömülerek üzeri kireçle kapatılmalı. Kurban eti hemen buzdolabına konulmamalı. Et önce 5-6 saat dinlendirilmeli. Daha sonra parçalanarak buzdolabına kaldırılmalı. Uzun süre saklanacaksa porsiyonlara ayrılarak dondurucuya konulmalı" dedi.

Etin iyi pişirilmesinin önemine değinen Eroğlu, "Etin iç sıcaklığı en az 70 dereceye ulaşmalı. Et suyunun kahverengimsi renge dönmesi, piştiğini gösterir. Aksi halde paraziter hastalık riski oluşabilir" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem akıllı hem hesaplı: Roborock süpürgede 2075 TL indirim avantajıHem akıllı hem hesaplı: Roborock süpürgede 2075 TL indirim avantajı
İlahiyat fakültesi detayı ve ifadesi ortaya çıktı: Kastamonu'da camdan atlayan öğrencinin gizemiİlahiyat fakültesi detayı ve ifadesi ortaya çıktı: Kastamonu'da camdan atlayan öğrencinin gizemi

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurbanlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.