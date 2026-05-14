Trump-Şi görüşmesinden İran mesajı: "Nükleer silaha izin yok, Hürmüz açık kalmalı"

Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında dikkat çeken bir İran açıklaması geldi. Buna göre iki ülke, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine çevrildi. Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Trump’ın temasları; ABD-Çin ticareti, teknoloji rekabeti, Tayvan gerilimi ve İran savaşı başlıkları nedeniyle yakından izleniyor. Reuters’a göre İran savaşı, Trump’ın Çin temaslarının en kritik gündem maddelerinden biri haline geldi.

ABD VE ÇİN'DEN ORTAK 'İRAN' KARARI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Şi arasındaki görüşmede İran’ın nükleer programı da ele alındı

"ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

Açıklamada, ABD ve Çin’in İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştığı belirtildi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK KALMALI"

Görüşmede öne çıkan bir diğer başlık ise küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın Hürmüz Boğazı’nın açık kalması gerektiği konusunda da mutabık kaldığını aktardı.

İRAN SAVAŞINDA SON DURUM

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta taraflar arasında henüz kalıcı bir anlaşma sağlanamadı. Reuters’a göre ABD ve İran arasında ateşkes ve barış girişimleri sürerken Washington, Tahran’dan nükleer programını askıya almasını ve Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı kaldırmasını istiyor. İran ise savaşın sona ermesi, ABD ablukasının kaldırılması ve uğradığı zarara ilişkin taleplerin karşılanması gerektiğini savunuyor.

İran’ın daha önce sunduğu bir öneride Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine açılması ve ABD ablukasının kaldırılması gündeme gelmiş, ancak nükleer müzakerelerin sonraya bırakılması istenmişti. Trump yönetimi ise bu yaklaşımı yeterli bulmadı.

