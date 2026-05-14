HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan BAE'ye gizli ziyaret tepkisi: 'Hesap verecek'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkesine yönelik saldırılar devam ederken gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesine sert tepki göstererek, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez. İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" açıklamasında bulundu.

İran'dan BAE'ye gizli ziyaret tepkisi: 'Hesap verecek'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırılar devam ederken gizlice BAE’yi ziyaret ederek ülkenin devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünün açıklanmasına İran cephesinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran güvenlik birimlerinin söz konusu gelişme hakkında daha önce İran yönetim kademesini bilgilendirdiğini vurgulayarak, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez" değerlendirmesinde bulundu. İsim vermeden BAE’yi eleştiren Arakçi, "İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" dedi.

İran dan BAE ye gizli ziyaret tepkisi: Hesap verecek 1

NETANYAHU’NUN BAE’E GİZLİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice BAE’ye giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" denilmişti. Ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detaylı bilgi paylaşılmamıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp çocuk 11 saat sonra evinin damında bulundu! Kahreden haber geldiKayıp çocuk 11 saat sonra evinin damında bulundu! Kahreden haber geldi
Bahar şenliklerindeki olaylarla ilgili 6 tutuklamaBahar şenliklerindeki olaylarla ilgili 6 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
İran netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.