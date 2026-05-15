Özkan Yalım'dan yeni ifade talebi! 'Özgür Özel' detayı

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım'ın ifadeleri gündemdeki yerini korurken önemli bir gelişme daha yaşandı.

Yalım'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak ek ifade verme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ifade vereceği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma; belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı, bazı usulsüz iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talep edildiği ve Uşakspor’a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları öne çıkarken, İçişleri Bakanlığı açıklamasında Yalım hakkında ayrıca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan da işlem yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında 27 Mart’ta Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Yalım’ın sahibi olduğu Uşak’taki otel, restoran, disko ve bar işletmelerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Yalım, 30 Mart’ta tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında daha sonra ikinci dalga operasyon düzenlendi. 20 Nisan’da Uşak, İzmir ve İstanbul’da yapılan operasyonda, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek’in de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 13 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutukluluğu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildiren Yalım’ın, savcılıkta verdiği ifadelerde Uşakspor üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü usulsüzlüklere, belediye personeli ve araçlarının özel işlerde kullanılmasına ve bazı belediye kaynaklarının özel harcamalarda değerlendirildiği iddialarına ilişkin beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Yalım, ifadesinde bazı Uşakspor futbolcularının belediyede çalışıyor gibi gösterildiğini, bazı futbolcu eşlerine de belediye üzerinden maaş ödendiğini öne sürdü; ayrıca oluşan kamu zararını karşılamak istediğini belirtti.

Yalım’ın ek ifadesinde CHP’nin 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin iddialar da yer aldı. Yalım, kurultay öncesinde Özgür Özel lehine delege çalışması yürüttüğünü, çok sayıda delegeyle görüştüğünü ve Özel’e iki parça halinde toplam 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini iddia etti. Yalım ayrıca bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında Özel’e destek vereceklerini söylediklerini öne sürdü.

CHP ise Yalım’ın kurultay sürecine ilişkin iddialarını reddetti. Parti açıklamasında, delegelerin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğu savunuldu. Özgür Özel’in avukatları da, Yalım ile Özel arasındaki WhatsApp yazışmalarının, silinen içerikler dahil olmak üzere geri getirilerek dosyaya kazandırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

CHP, Yalım hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından 2 Mayıs’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Yalım’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi. İhraç kararı 3 Mayıs’ta kamuoyuna duyuruldu.