Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 88 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 88’inin tutuklandığını açıkladı.

Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlara 85 asayiş timi, 32 komando timi olmak üzere toplam 850 jandarma personeli katıldı. Operasyonlarda ayrıca 8 özel eğitimli narkotik arama köpeği de görev aldı.

95 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 88’i tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin etkin operasyonları ve toplumun desteğiyle gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

