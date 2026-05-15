HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı!

İçerik devam ediyor

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüşerek ilçeyi adeta felaket bölgesine çevirdi. Taşan dere ve su baskınları nedeniyle cadde ile sokaklar göle dönerken, sel sularının sürüklediği araçlar ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı! 1

Görüntülerde sel sularının önüne kattığı araçları sürüklediği, iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların ise canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştığı görüldü.

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı! 2

HACI OSMAN DERESİ TAŞTI, İLÇE SULAR ALTINDA KALDI

Havza'da etkili olan yoğun yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. 25 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı çevresi, Çay Mahallesi, Bahçelievler ile birçok mahalle, cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı.

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı! 3

CAN PAZARI VE ARAÇLARIN SÜRÜKLENMESİ KAMERAYA YANSIDI

Ortaya çıkan görüntülerde sel sularının önüne kattığı otomobil, kamyon, SUV araç ve ağaçları sürükleyerek götürdüğü anlar yer aldı.

Güçlü akıntının sürüklediği araçların birbirine çarptığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerini saniyeler içinde su bastığı görüldü.

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı! 4

İçeride bulunan vatandaşların panikle kapıyı açmaya çalıştığı, su seviyesinin hızla yükselmesiyle can havliyle kendilerini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı.

Dükkandan kendini dışarıya atan vatandaşların yardımına ise kepçe yetişti. Kepçeye alınarak güvenli bölgeye taşınan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti.

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı! 5

Sel felaketi nedeniyle çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkanları çamur ve balçık kapladı. Birçok kurumun ve gönüllülerin yardımıyla temizlik çalışmaları ve zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Samsun’da can pazarı yaşandı: Araçlar sürüklendi, dehşet anları kameraya yansıdı! 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Özer'den 'Bahçeli' yorumu: "Rüyamda görsem inanmazdım"Ahmet Özer'den 'Bahçeli' yorumu: "Rüyamda görsem inanmazdım"
5 günlük bebeği darp etmişti! Mahkemede adeta yalvardı5 günlük bebeği darp etmişti! Mahkemede adeta yalvardı

Anahtar Kelimeler:
Samsun sel felaketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.