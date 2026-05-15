Sinop’ta hafif ticari araç yayaya çarptı

Sinop’ta, geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerince yol çalışması için kapatılan cadde üzerinde geri manevra yapmak zorunda kalan E.K. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

