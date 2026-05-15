Karabük merkezli 8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 27 gözaltı

Karabük merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda vatandaşları yaklaşık 87 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sanal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle 4 milyon lira dolandırılan bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 10 ay süren çalışmasının ardından Karabük merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 38 ilde 46 kişiyi dolandırarak toplam 87 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan 20 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

