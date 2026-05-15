Silivri'de elektrik panosunda yangın!

Silivri'de elektrik panosunda çıkan yangın, inşaatta bulunan kalıp tahtalarına sıçradı. Kısa süreli patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, zarar gören elektrik hattı nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hasan Özvarnalı Sokak’ta bulunan elektrik panosunda çıktı. Panodan çıkan kıvılcımlar, sokaktaki bir inşaata ait kalıp tahtalarına sıçrayarak yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Patlama sesleri nedeniyle sokakta bulunanlar panik yaşadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında, iş yerlerine ait bazı reklam panoları zarar görürken, elektrik hatlarının hasar alması nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

