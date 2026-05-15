9 ilde tarihi eser operasyonu! Bakan Ersoy'dan kaçakçılıkla mücadele mesajı: "Bu topraklara ait olan bu topraklarda kalacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin, "Operasyonda, 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Fidan

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda,

Bakanlıkça yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her birinin, kültür varlıklarının ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koyduğunu vurguladı.

9 İLDE TARİHİ ESER OPERASYONU

Ersoy, "Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır.

Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLARA AİT OLAN BU TOPRAKLARDA KALACAK”

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonun, ülke açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Operasyonda, 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Bu ülkeye ait olanın bu topraklarda kalmasını mümkün kılan vizyoner yaklaşım ve başarılı operasyon için İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum."

BAKAN ÇİFTÇİ: "AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medeniyetimizin hafızasını taşıyan kültür varlıklarımızın korunması, yalnızca bir güvenlik meselesi değil; aynı zamanda tarihimize, kimliğimize ve milletimizin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesidir. İçişleri Bakanlığı olarak; kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek ve nezaketleri dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor; operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

31 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan örgüt üyesi 31 kişinin kimliğini belirledi. Bu üyelerden 4'ünün de yurt dışında olduğunu saptadı. Ardından Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda; 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

15 Mayıs 2026
