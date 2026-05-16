CHP’li bir başkan daha AK Parti’ye mi geçiyor? Edirne Belediye Başkanı konuştu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. CHP’ye bağlılığını “baba ocağım” sözleriyle vurgulayan Gencan, “4 Aralık’ta yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz aynı Filiz” dedi.

Siyaset kulislerinde konuşulan parti değiştirme iddiaları büyürken, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan parti binası önünde yaptığı açıklamayla tartışmalara doğrudan yanıt verdi. Gencan, AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara "Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağım" şeklinde karşılık verdi.

Gencan, “Ben buradan Edirneli buradan tekrar seslenmek istiyorum. 4 Aralık 2023’te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz… Daha çok mücadele edecek daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek” dedi.

CHP, CANI GÖNÜLDEN BAĞLI OLDUĞUM BABA OCAĞIM”

Gencan, şunları kaydetti:

“Gerilim siyasetinden beslenmiyoruz. Bizler Edirne için mücadele ediyoruz. Örgütümüz de öyle… Edirne Belediye Başkanı olarak da öyle… Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağım. Bu şehirde sözümüz var. Bize oy veren oy vermeyen herkesin hakkını savunacağız. Herkesin hukukunu savunacağız. Herkese hizmet götüreceğiz. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada da, bunu da yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. O yüzden ben buradan Edirneli buradan tekrar seslenmek istiyorum.

“BUGÜN BERABERİZ BÖYLE DE OLMAYA DEVAM EDECEK”

4 Aralık 2023’te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz… Daha çok mücadele edecek daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek. Ben hep şunu söylüyorum; Ben şehrimin dayanışma ruhuyla gurur duyuyorum. Bir arada yaşam duygusuyla gurur duyuyorum. Bu böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Mesele sadece koltuk meselesi de değil.

“SELAM OLSUN TÜM MEVKİDAŞLARIMA…”

Bu bürokratlarımızın, mevkidaşlarımızın aileleri var ve büyük acılar yaşanıyor. O acıların da son bulmasını istiyoruz. Bizler hiçbir zaman belediye başkanları yargılanamaz değil, tabi ki yargılanalım, tabi ki incelenelim. Ama tutukluluğa son verilmesini de istiyoruz. Buradan selam olsun tüm mevkidaşlarıma, selam olsun bürokratlarımıza…”

