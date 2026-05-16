Uzmanlardan hantavirüs uyarısı: Gıdaları mutlaka koruyun

Son günlerde adı sıkça duyulan hantavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yasemin Ersoy, virüsün temel kaynağının kemiriciler olduğunu belirterek paniğe gerek olmadığını söyledi. Özellikle seyahat gemisinde görülen vakaların ardından gündeme gelen hantavirüsün bazı türlerinde insandan insana bulaşın mümkün olduğunu ifade eden Ersoy, şu an için salgın ya da pandemi riskinin bulunmadığını vurguladı.

KEMİRİCİLER YOLUYLA BULAŞIYOR

Hantavirüsün ilk kez 1978 yılında kemiricilerde tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, dünyada tanımlanmış 40’tan fazla hantavirüs türü bulunduğunu söyledi.

Virüsün başlıca bulaş kaynağının kemiricilerin idrarı, dışkısı ve tükürüğü olduğunu ifade eden Ersoy, özellikle bu çıkartıların gıdalara veya insanlara temas etmesinin risk oluşturduğunu kaydetti.

Bazı türlerinde insandan insana bulaş görülebiliyor

Gemideki vakalarla ilişkilendirilen hantavirüs türünün Arjantin’de endemik olarak görülen bir tür olduğunu belirten Ersoy, bu türün diğer hantavirüslere göre insandan insana bulaşma özelliği taşıdığını söyledi.

Virüsün özellikle aerosol yani damlacık yoluyla bulaşabildiğini ifade eden Ersoy, bu nedenle temaslı kişilerin karantinaya alındığını aktardı. İki farklı ağır tabloya yol açabiliyor Prof. Dr. Ersoy, hantavirüsün iki temel klinik tabloya neden olduğunu söyledi.

İlk tablonun “kardiyopulmoner sendrom” olduğunu belirten Ersoy, bu durumda akciğerlerde ödem geliştiğini ifade etti. Ortalama kuluçka süresinin 14-17 gün olduğunu söyleyen Ersoy, bu sürenin bazı vakalarda 7 haftaya kadar uzayabileceğini kaydetti.

Hastalığın ilk aşamasında:

ateş,

kas ağrısı,

halsizlik

ve baş ağrısı

gibi belirtiler görüldüğünü belirten Ersoy, ardından tablonun hızla ağırlaşabileceğini söyledi.

Özellikle hipertansiyon ve akciğer ödemi gelişen hastalarda ilk 24 saat içinde ölüm riskinin ciddi şekilde arttığını ifade etti.

BÖBREK YETMEZLİĞİNE DE NEDEN OLUYOR

Virüsün ikinci klinik tablosunun ise böbrek tutulumu ile seyreden “renal sendrom” olduğunu söyleyen Ersoy, bu durumun ilerleyen süreçte böbrek yetmezliği ve kanamalı tablolara yol açabileceğini belirtti.

Korunma için en önemli noktanın kemiricilerin gıdalara ve yaşam alanlarına ulaşmasını engellemek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, özellikle yiyeceklerin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Gemideki olay özelinde temas ve damlacık bulaşının önemli olduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Temaslı kişiler zaten karantina altında tutuluyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Enfeksiyon Kontrol Örgütü de şu an için bir salgın durumu olmadığını belirtiyor. Şu anda pandemi riski ya da toplum genelini tehdit eden bir tablo görünmüyor.”