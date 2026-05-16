AKOM tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor

AKOM’un paylaştığı verilere göre kentte hafta sonuna kadar yazı andıran bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 22 ila 25 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

CUMARTESİ AKŞAMI HAVA DEĞİŞİYOR

Raporda, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yeni bir hava sisteminin etkili olacağı belirtildi. Serin ve yağışlı havanın kentte hissedilmeye başlanmasıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşların hava koşullarındaki ani değişime karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

AKOM verilerine göre Cumartesi akşamı başlaması beklenen yerel yağışların metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışların etkisini artıracağı belirtilirken, aralıklarla görülecek sağanakların bazı bölgelerde metrekare başına 3 ila 10 kilogram seviyesine ulaşabileceği aktarıldı.

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde termometrelerin 20 derecenin altına ineceği tahmin edilirken, Pazar günü en yüksek sıcaklığın yaklaşık 19 derece civarında olacağı öngörülüyor.

ANKARA'DA DA HAVA DEĞİŞECEK

Benzer bir hava değişiminin Ankara’da da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre Cumartesi günü başkentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıkların en düşük 7, en yüksek 22 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü ise Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 91’e kadar çıkabileceği belirtilirken, sıcaklığın gün içinde 24 dereceye kadar ulaşacağı ancak yağışla birlikte serin ve zaman zaman etkili bir hava sisteminin kent genelinde hissedileceği ifade ediliyor.