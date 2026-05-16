HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AKOM tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor

İstanbul’da birkaç gündür etkisini gösteren güneşli ve sıcak hava yerini yeniden serin ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15 Mayıs tarihli hava değerlendirme raporunda vatandaşları ani hava değişimine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor
Gökçen Kökden

AKOM’un paylaştığı verilere göre kentte hafta sonuna kadar yazı andıran bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 22 ila 25 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

CUMARTESİ AKŞAMI HAVA DEĞİŞİYOR

AKOM tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor 1

Raporda, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yeni bir hava sisteminin etkili olacağı belirtildi. Serin ve yağışlı havanın kentte hissedilmeye başlanmasıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşların hava koşullarındaki ani değişime karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

AKOM tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor 2

AKOM verilerine göre Cumartesi akşamı başlaması beklenen yerel yağışların metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışların etkisini artıracağı belirtilirken, aralıklarla görülecek sağanakların bazı bölgelerde metrekare başına 3 ila 10 kilogram seviyesine ulaşabileceği aktarıldı.

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde termometrelerin 20 derecenin altına ineceği tahmin edilirken, Pazar günü en yüksek sıcaklığın yaklaşık 19 derece civarında olacağı öngörülüyor.

ANKARA'DA DA HAVA DEĞİŞECEK

AKOM tarih vererek uyardı! Şiddetli sağanak geliyor 3

Benzer bir hava değişiminin Ankara’da da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre Cumartesi günü başkentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıkların en düşük 7, en yüksek 22 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü ise Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 91’e kadar çıkabileceği belirtilirken, sıcaklığın gün içinde 24 dereceye kadar ulaşacağı ancak yağışla birlikte serin ve zaman zaman etkili bir hava sisteminin kent genelinde hissedileceği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP’li bir başkan daha AK Parti’ye mi geçiyor?CHP’li bir başkan daha AK Parti’ye mi geçiyor?
Klimayı böyle kullananlar dikkat! Akciğerleri sessizce bitiriyorKlimayı böyle kullananlar dikkat! Akciğerleri sessizce bitiriyor

Anahtar Kelimeler:
AKOM yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.