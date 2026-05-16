Muş’ta aynı otomobilde bulunan 4 kız kardeş kaza geçirdi: 1 ölü

Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yol kenarındaki un fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kız kardeş yaralandı.

Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yol kenarındaki un fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kız kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Kaza, Muş-Bitlis kara yolu Karaağaç Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.N. yönetimindeki 49 AR 902 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan un fabrikasının duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü T.N. (20) ağır yaralanırken, araçta bulunan kız kardeşleri N.N. (18), R.N. (14) ve H.N. (15) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan sürücü T.N.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

