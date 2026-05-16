Bingöl’de meydana gelen kazada iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Bingöl’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaza, Bingöl merkeze bağlı Ormanardı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AGP 379 ile 07 NYH 92 otomobillerin çarpışması sonucu yaşanan kazada 9 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir yaralının ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmediği öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

