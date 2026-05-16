Yer: Şanlıurfa! Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Olay, kentteki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.

VARİL İÇİNDE ÇOK SAYIDA CENİN! VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı. Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

