Emek ve Kültür Sanat Ankara’da Konuşuluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, toplumda ve kurumlarda kültür sanat üzerine farkındalığı artırmak amacıyla planladığı sempozyum serisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle devam ediyor.

Daha evvel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla toplumun çekirdeği olan ailede kültür ve sanatın önemine, Sağlık Bakanlığıyla da tıbbın kültür ve sanat boyutuna dikkat çeken sempozyum serisi bu sefer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Sanatla Huzurlu Çalışma Hayatı üst başlığını taşıyan sempozyum içerisinde:

Emeğin kültür ve sanatla olan ilişkisi,

Kültür ve sanatın çalışan psikolojisi ve motivasyonu üzerindeki etkileri ve kurum kimliğine olan katkısı,

Dijitalleşmeyle birlikte değişime uğrayan yaratıcı endüstriler,

Tehditler / teşvikler,

Kültür Sanat ve Yaratıcı Endüstriler, Unutulmaya Yüz Tutmuş Sanatlar ve İstihdam,

İş sağlığı ve güvenliğinin kültür ve sanat boyutu

Sanatçıların Sosyal Güvenliği gibi başlıklar altında oturumlar düzenlenecektir.

KURUL ÜYELERİ KİMLER OLACAK?

Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay yanında Demet Sabancı, Tarkan Zengin, Erdem Akan, Prof. Dr. Selçuk Artut, Ata Kavame, Prof. Dr. Pınar Fedakar, Mehmet Gürsoy, Doç. Mine Halil Taylan, Recep Ergül, Emre Yetim gibi konusunda uzman çok sayıda kişi çalışma hayatının kültür sanat politikasını belirlemek üzere görüşlerini paylaşacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Kurul üyeleri Prof. Dr. Ümit Meriç, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Fecir Alptekin, Ali Saydam, Aram Kuran, Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Dr. Hümeyra Şahin Oktay, Dr. Sinan Genim, Yusuf Özkır ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan’ın ekibiyle aylardır sürdürdüğü titiz hazırlık sürecinden sonra geriye sempozyumun ilgilileriyle buluşması kaldı.