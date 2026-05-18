Pakistan duyurdu: İran'dan ABD'ye yeni teklif!

Uluslararası arenada savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik müzakerelerde kritik bir gelişme yaşandı. Reuters'a demeç veren Pakistanlı bir kaynak, İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni bir hamle yapıldığını bildirdi. Habere göre, Tahran yönetiminin hazırladığı revize edilmiş teklif, Pazartesi gecesi İslamabad üzerinden Washington'a resmen iletildi.

"TARAFLAR SÜREKLİ KALE DİREKLERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Bölgedeki tansiyonu düşürmeyi amaçlayan bu diplomatik girişimin ardından, müzakere sürecindeki daralan takvime dikkat çekildi. Sürecin hassasiyetine vurgu yapan Pakistanlı kaynak, her iki tarafın da masadaki şartları sürekli güncellediğinin altını çizerek durumu şu sözlerle özetledi:

"Fazla vaktimiz kalmadı. Her iki taraf da sürekli olarak kale direklerinin yerini değiştiriyor ve hedefleri farklı noktalara çekiyor."

Söz konusu gelişme, bölgede devam eden çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi için yürütülen arka kapı diplomasisinin hız kazandığı bir döneme denk geliyor. Tarafların yeni teklif üzerinden nasıl bir yol haritası izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İRAN'DAN ABD AÇIKLAMASI: "FİKİR ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR"

Konuya ilişkin Tahran'dan da flaş bir açıklama geldi. Tahran yönetimi konuya ilişkin açıklamasında "Tüm olumsuzluklara rağmen ABD ile fikir alışverişinin sürdüğünü" belirtti.