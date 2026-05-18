AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den açıklama

CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara Bingöl'den yalanlama geldi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Bingöl değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddialar asılsızdır. Ben de paylaşımı okuyunca öğrendim böyle iddiaların olduğunu. Bugüne kadar ne benim tarafımdan ne de herhangi biri tarafından böyle bir konu konuşulmamıştır bile. İddianın nasıl ve hangi amaçlarla ortaya atıldığını bilmiyorum. Tuzla Belediye başkanı olarak görevimin başındayım."