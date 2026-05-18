Diploma davası için istinafa başvurmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun talebi reddedildi

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddetti

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi'nin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti. İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin ret kararının "yürütmesinin durdurulması" ve "davanın kabulü" istemiyle İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Mart ayında İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği red kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar vermişti. Kararda, "İstinafa konu kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı" denilmişti.

