Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uğradıkları saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Miraç Ege Tütüncüler’in törende şehidin polis üniformasını giymesi dikkat çekti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, protokol üyeleri, emniyet personeli ve şehit yakınları katıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından şehit polislerin öz geçmişleri okundu. Törende şehit yakınları tabut başında gözyaşı döktü.

EŞİ VE OĞLU TÖRENDE POLİS ÜNİFORMASI GİYDİ

Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler’in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Miraç Ege Tütüncüler’in törende şehidin polis üniformasını giymesi dikkat çekti.

Şehit Polis Memuru Emrah Koç’un naaşı, buradaki cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan Van iline uğurlanacak.

Erkan Tütüncüler

Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler için ise Çorlu ilçesindeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, ardından naaşı Çorlu Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Emrah Koç

OLAY

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir pasajda meydana geldi. Hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şahsın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlk kontrollerde şahsa ulaşamayan ekipler, vatandaşlarla birlikte pasajdan çıktıkları sırada saldırıya uğradı. Zanlının elindeki delici aletle saldırdığı 2 polis memuru olay yerinde şehit olurken, şüpheli daha sonra etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

