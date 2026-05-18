Şehit polislere son veda! Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi

Türkiye şehit polislerinin yasını tutuyor. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit düşmüştü.

Şehit polisler için bugün Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakların huzuruna yönelen her karanlık niyet, karşısında bakanlığımızı bulacaktır. Şehit kardeşlerimizin aziz hatırasına halel getirmeden milletimizin huzuru için, şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığı yerden devam edeceğiz."