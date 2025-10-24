Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Starbucks'ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Starbucks'ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları güne enerjik başlamak, gün ortasında mola verirken kendinizi şımartmak veya akşamları huzurlu bir fincan kahveyle rahatlamak... Her anın tadını çıkarabileceğiniz o özel kahve deneyimini evde daha ucuza yaşamak mümkün! İster taze çekip ister tek tuşla hazır olan kapsül kahveler kullanın, kaliteli çekirdekleriyle günün her saatine eşlik eden Starbucks’ın en sevilen kahve çeşitlerinde indirim varken stok yapmanın tam zamanı!

Kahve keyfini dışarıda aramaya gerek yok çünkü Starbucks kalitesi artık evinizde, hem de çok daha avantajlı fiyatlarla! Gününüze eşlik edecek yoğun aromalı çekirdek kahvelerden pratik kapsüllere, geleneksel Türk kahvesinden nefis toz karışımlara kadar birçok seçenekle kahve molalarınızın keyfini ikiye katlayabilirsiniz. Starbucks’ın çekirdek, öğütülmüş, kapsül, Türk kahvesi ve toz karışımlarında kampanya devam ediyorken sevdiğiniz kahveyi daha uygun fiyata almayı unutmayın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Starbucks indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. En çok tercih edilen: Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve (200 g)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 1

Günün her saatine eşlik edecek klasik bir kahve arıyorsanız Starbucks Medium Pike Place tam size göre! Özenle kavrulmuş %100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanan kahve, aromatik tadı ve dengeli içimiyle kahve sevenlerin favorisi. İster sabah enerjinizi toplamak için ister misafirlerinize özel bir fincan sunmak için mükemmel bir seçim olan ürün, kahve tutkunu sevdiklerinize hediye etmek için de harika bir fikir!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kokusu, ağızda bıraktığı tat harika, fiyatı uygun olunca ilk defa Starbucks kahve aldım. Hemen çekip demledim kahve demlendikten sonra kokusu hemen yayıldı. Lezzetli içimi yumuşak bir kahve.”
  • “Fiyat performansı bence yeterli bir Starbucks ürünü. Aynı ürün mağazalarda iki katı fiyata satılıyor. Yanık, sert kahve severler ya da Pike Place ürününü sevenler bu paketi beğenirler. Ben içmeden önce çekirdekleri öğütüp french press ile hazırlıyorum.”
Ürünü İncele

2. Evde kafe deneyimi: Starbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışımı (10x23 g)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 2

Yumuşacık süt dokusuna karışan karamel aromasıyla Starbucks Caramel Latte, evdeki en tatlı kahve molalarınız için birebir. Starbucks mağazalarında kullanılan %100 Arabica çekirdekleriyle hazırlanmış bu özel karışım, barista dokunuşunu mutfağınıza taşıyor. Sıcacık bir fincanla kendinizi şımartabileceğiniz ve tatlı seven kahve tutkunlarının favorisi olacak bu karışım şimdi çok daha ulaşılabilir!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Severek kullanıyorum. Bittikçe alıyorum. Çok memnunum.”
  • “Ürün devamlı kullandığım bir ürün, gayet güzel, kargo başarılı, mağaza gayet iyi, Amazon çok başarılı.”
Ürünü İncele

3. Kendinize ve kahve seven sevdiklerinize alabileceğiniz: Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi (100 g)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 3

Kakao notalarıyla farkını ortaya koyan Veranda Blend Türk Kahvesi, hafif kavrulmuş ve ince çekilmiş %100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanıyor. Yumuşak içimiyle hem geleneksel lezzetleri sevenlere hem de yeni tatlar keşfetmek isteyenlere hitap eden kahve, sabah keyiflerinden dost sohbetlerine kadar her ana eşlik edecek bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sert kahve sevenler için piyasadaki en iyi Türk Kahvesi.”
  • “Ayda en az 4 paket bitiriyoruz. İçimi ve aroması kesinlikle çok iyi. ayda 1 kez indirimi yakalıyoruz. Tanesi 220 ile 250 TL arasına geliyor. Dışarıda 350'den aşağı bulunmuyor.”
Ürünü İncele

4. Kahveyle çikolatanın mükemmel buluşması: Starbucks Caffè Mocha Premium Kahve Karışımı (10x22 g)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 4

Starbucks mağazalarında içtiğiniz o efsane lezzeti artık evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Starbucks Caffè Mocha Premium, sütle buluştuğunda kremamsı dokusu ve kakao notalarıyla sizi mest edecek. %100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen bu özel karışım, günün stresini tatlı bir mola ile atmak ya da sevdiklerinize sıcacık bir sürpriz yapmak için harika bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Caffè Mocha Premium Kahve Karışımı, içeriğindeki tek kullanımlık hazır paketlerle pratik bir şekilde hazırlanabiliyor ve evde keyifli bir Starbucks deneyimi yaşamak isteyen herkes için mükemmel bir seçenek sunuyor. Kesinlikle tavsiye ederim!”
  • “Yarım litrelik termosa iki tane atıp bütün gün kahve keyfinizi karşılayabilirsiniz. Çikolata aroması ile soğuduğunda da güzel bir tat bırakıyor.”
Ürünü İncele

5. Favori kahveniz şimdi indirimde: Starbucks By Nespresso Blonde Espresso Kapsül Kahve (1x10 Adet)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 5

Yumuşak içimiyle güne hafif bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi Starbucks Blonde Espresso Kapsül Kahve, %100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanıyor ve pürüzsüz, dengeli aromasıyla damağınızda hoş bir tat bırakıyor. İster sabah enerjinizi yükseltmek ister misafirlerinize lezzetli bir kahve ikram etmek için tercih edebileceğiniz kapsüller, evde barista kalitesinde kahve deneyimi yaşamak isteyen herkesin çok sevdiği bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bundan sonra ne zaman indirime girerse alırım. Yoğunluk olarak orta seviye, içimi ise çok yumuşak. Rahatsız eden bir notası yok. Mağaza fiyatı buradaki fiyatının neredeyse 2 katı. O yüzden imkanınız varsa stoklu alın.”
  • “Yaklaşık 2 yıldır nespresso makinem ile ice latte yapıyorum. Bugüne kadar hep L'OR ve Jacobs kapsülleri kullanıyordum, bu kapsüllerin fiyatı da aynı olunca denemek istedim. İlk fark ettiğim kapsüllerin makineye orijinal Nespresso kapsüller kadar mükemmel uyumu oldu, tadını da çok beğendim. Bu fiyata bulduğum sürece tercih edeceğim.”
Ürünü İncele

6. Kahveniz on saniyede hazır: Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı (10x18 g)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 6

Süt köpüğünün yumuşak dokusunu kahvenin sıcak aromasıyla buluşturan Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı, evde de barista elinden çıkmış gibi mükemmel bir latte deneyimi sunuyor. %100 Arabica çekirdekleriyle hazırlanan bu lezzet, kendinizi şımartmak istediğiniz anlarda ya da kahve tutkunu sevdiklerinize küçük bir sürpriz yapmak için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünü sevdiğim için tekrar sipariş ettim. Hizmetinizden çok memnunum.”
  • “Evde Starbucks keyfi yapıyoruz.”
Ürünü İncele

7. Her ay yüzlerce kişinin aldığı: Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve (200 g)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 7

Fındık ve kakao notalarının buluştuğu Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve, 1971’den bu yana kahve tutkunlarının gönlünde taht kurmuş bir karışım. Parlak, kestane renginde kavrulmuş Latin Amerika çekirdeklerinden üretilen bu kahve, yumuşak tatlılığıyla her fincanda tanıdık bir sıcaklık sunuyor. İster sabah ister dost sohbetlerinde, sizi her defasında mutlu edecek bir aroma deneyimi yaşatan kahve, sevdiklerinize armağan etmek için de zamansız bir hediye!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünü buradan daha ucuza hiçbir yerde bulamadım. Fiyatı indirime girince gerçekten çok uygun oluyor.”
  • “Bittikçe buradan alıyorum. Fiyat olarak da güzel. Teşekkürler.”
Ürünü İncele

8. Kaliteyi uygun fiyata deneyimlemek isteyenlerin seçimi: Starbucks By Nespresso Dark Espresso Roast Kapsül Kahve (1x10 Adet)

Starbucks ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı! 8

Yoğun aroması, koyu kavrulmuş gövdesi ve karamelli dokusuyla güçlü bir kahve sevenlerin vazgeçilmezi Starbucks Dark Espresso Roast Kapsül Kahve, zengin ve derin bir tat profili sunuyor. Her yudumda kahvenin karakterini hissetmek ve evde kolayca Starbucks kalitesinde espresso hazırlayabileceğiniz kahve, güçlü lezzetlerden hoşlanan sevdiklerinize hediye edebileceğiniz özel bir seçenek olarak da öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Starbucks Nespresso kapsüllerini burada gerçekten uygun fiyata bulduğum için çok mutluyum. Kahvelerini çok seviyorum ve artık her sabah evde içebiliyorum. Mükemmel bir fincan kahve, mükemmel fiyat. Teşekkürler Amazon!”
  • “Güzel kavrulmuş. Normal Nespresso kapsüllerinden daha ucuz.”
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

 Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

 ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

 Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

 Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

 Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

 Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

 Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

 Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Starbucks kahve Türk kahvesi filtre kahve
İş birliği İçerikleri
Viral olan hava temizleyici indirimde!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Gillette Marka Haftası'na özel favori tıraş bıçakları indirimde

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Sınırlı bir süre devam edecek bu fırsatı kaçırmayın!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi ucuza getiren kampanya!

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

1590 TL indirim var!

Konfordan çok daha fazlası!

Konfordan çok daha fazlası!

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Viral olan hava temizleyici indirimde!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Stoklar tükenmeden sepetinizi tamamlayın!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Film ve oyun tutkunları bu setlere bayılacak!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler buraya!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul’da fırtına alarmı! Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!

Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!

Kapalı alandaki havasızlığa son veren Shark hava temizleyicinin fiyatı düştü!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Foça'daki selde acı detay: Kızıyla konuşurken sel sularına kapıldı!

Foça'daki selde acı detay: Kızıyla konuşurken sel sularına kapıldı!

Cami bahçesinde korkunç olay! Toprağa gömülü yeni doğan bebek cesedi bulundu

Cami bahçesinde korkunç olay! Toprağa gömülü halde bulundu

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Manisa’da feci kaza! Devrilen kamyonet karşı şeride geçti: 2 ölü, 3 yaralı

Yağışlı yolda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.