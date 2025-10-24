Starbucks'ın en sevilen kahvelerinde indirim başladı!

Kahve keyfini dışarıda aramaya gerek yok çünkü Starbucks kalitesi artık evinizde, hem de çok daha avantajlı fiyatlarla! Gününüze eşlik edecek yoğun aromalı çekirdek kahvelerden pratik kapsüllere, geleneksel Türk kahvesinden nefis toz karışımlara kadar birçok seçenekle kahve molalarınızın keyfini ikiye katlayabilirsiniz. Starbucks’ın çekirdek, öğütülmüş, kapsül, Türk kahvesi ve toz karışımlarında kampanya devam ediyorken sevdiğiniz kahveyi daha uygun fiyata almayı unutmayın!

1. En çok tercih edilen: Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve (200 g)

Günün her saatine eşlik edecek klasik bir kahve arıyorsanız Starbucks Medium Pike Place tam size göre! Özenle kavrulmuş %100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanan kahve, aromatik tadı ve dengeli içimiyle kahve sevenlerin favorisi. İster sabah enerjinizi toplamak için ister misafirlerinize özel bir fincan sunmak için mükemmel bir seçim olan ürün, kahve tutkunu sevdiklerinize hediye etmek için de harika bir fikir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusu, ağızda bıraktığı tat harika, fiyatı uygun olunca ilk defa Starbucks kahve aldım. Hemen çekip demledim kahve demlendikten sonra kokusu hemen yayıldı. Lezzetli içimi yumuşak bir kahve.”

“Fiyat performansı bence yeterli bir Starbucks ürünü. Aynı ürün mağazalarda iki katı fiyata satılıyor. Yanık, sert kahve severler ya da Pike Place ürününü sevenler bu paketi beğenirler. Ben içmeden önce çekirdekleri öğütüp french press ile hazırlıyorum.”

2. Evde kafe deneyimi: Starbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışımı (10x23 g)

Yumuşacık süt dokusuna karışan karamel aromasıyla Starbucks Caramel Latte, evdeki en tatlı kahve molalarınız için birebir. Starbucks mağazalarında kullanılan %100 Arabica çekirdekleriyle hazırlanmış bu özel karışım, barista dokunuşunu mutfağınıza taşıyor. Sıcacık bir fincanla kendinizi şımartabileceğiniz ve tatlı seven kahve tutkunlarının favorisi olacak bu karışım şimdi çok daha ulaşılabilir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Severek kullanıyorum. Bittikçe alıyorum. Çok memnunum.”

“Ürün devamlı kullandığım bir ürün, gayet güzel, kargo başarılı, mağaza gayet iyi, Amazon çok başarılı.”

3. Kendinize ve kahve seven sevdiklerinize alabileceğiniz: Starbucks Veranda Blend Türk Kahvesi (100 g)

Kakao notalarıyla farkını ortaya koyan Veranda Blend Türk Kahvesi, hafif kavrulmuş ve ince çekilmiş %100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanıyor. Yumuşak içimiyle hem geleneksel lezzetleri sevenlere hem de yeni tatlar keşfetmek isteyenlere hitap eden kahve, sabah keyiflerinden dost sohbetlerine kadar her ana eşlik edecek bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sert kahve sevenler için piyasadaki en iyi Türk Kahvesi.”

“Ayda en az 4 paket bitiriyoruz. İçimi ve aroması kesinlikle çok iyi. ayda 1 kez indirimi yakalıyoruz. Tanesi 220 ile 250 TL arasına geliyor. Dışarıda 350'den aşağı bulunmuyor.”

4. Kahveyle çikolatanın mükemmel buluşması: Starbucks Caffè Mocha Premium Kahve Karışımı (10x22 g)

Starbucks mağazalarında içtiğiniz o efsane lezzeti artık evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Starbucks Caffè Mocha Premium, sütle buluştuğunda kremamsı dokusu ve kakao notalarıyla sizi mest edecek. %100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen bu özel karışım, günün stresini tatlı bir mola ile atmak ya da sevdiklerinize sıcacık bir sürpriz yapmak için harika bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Caffè Mocha Premium Kahve Karışımı, içeriğindeki tek kullanımlık hazır paketlerle pratik bir şekilde hazırlanabiliyor ve evde keyifli bir Starbucks deneyimi yaşamak isteyen herkes için mükemmel bir seçenek sunuyor. Kesinlikle tavsiye ederim!”

“Yarım litrelik termosa iki tane atıp bütün gün kahve keyfinizi karşılayabilirsiniz. Çikolata aroması ile soğuduğunda da güzel bir tat bırakıyor.”

5. Favori kahveniz şimdi indirimde: Starbucks By Nespresso Blonde Espresso Kapsül Kahve (1x10 Adet)

Yumuşak içimiyle güne hafif bir başlangıç yapmak isteyenlerin favorisi Starbucks Blonde Espresso Kapsül Kahve, %100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanıyor ve pürüzsüz, dengeli aromasıyla damağınızda hoş bir tat bırakıyor. İster sabah enerjinizi yükseltmek ister misafirlerinize lezzetli bir kahve ikram etmek için tercih edebileceğiniz kapsüller, evde barista kalitesinde kahve deneyimi yaşamak isteyen herkesin çok sevdiği bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bundan sonra ne zaman indirime girerse alırım. Yoğunluk olarak orta seviye, içimi ise çok yumuşak. Rahatsız eden bir notası yok. Mağaza fiyatı buradaki fiyatının neredeyse 2 katı. O yüzden imkanınız varsa stoklu alın.”

“Yaklaşık 2 yıldır nespresso makinem ile ice latte yapıyorum. Bugüne kadar hep L'OR ve Jacobs kapsülleri kullanıyordum, bu kapsüllerin fiyatı da aynı olunca denemek istedim. İlk fark ettiğim kapsüllerin makineye orijinal Nespresso kapsüller kadar mükemmel uyumu oldu, tadını da çok beğendim. Bu fiyata bulduğum sürece tercih edeceğim.”

6. Kahveniz on saniyede hazır: Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı (10x18 g)

Süt köpüğünün yumuşak dokusunu kahvenin sıcak aromasıyla buluşturan Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı, evde de barista elinden çıkmış gibi mükemmel bir latte deneyimi sunuyor. %100 Arabica çekirdekleriyle hazırlanan bu lezzet, kendinizi şımartmak istediğiniz anlarda ya da kahve tutkunu sevdiklerinize küçük bir sürpriz yapmak için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü sevdiğim için tekrar sipariş ettim. Hizmetinizden çok memnunum.”

“Evde Starbucks keyfi yapıyoruz.”

7. Her ay yüzlerce kişinin aldığı: Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve (200 g)

Fındık ve kakao notalarının buluştuğu Starbucks House Blend Öğütülmüş Kahve, 1971’den bu yana kahve tutkunlarının gönlünde taht kurmuş bir karışım. Parlak, kestane renginde kavrulmuş Latin Amerika çekirdeklerinden üretilen bu kahve, yumuşak tatlılığıyla her fincanda tanıdık bir sıcaklık sunuyor. İster sabah ister dost sohbetlerinde, sizi her defasında mutlu edecek bir aroma deneyimi yaşatan kahve, sevdiklerinize armağan etmek için de zamansız bir hediye!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü buradan daha ucuza hiçbir yerde bulamadım. Fiyatı indirime girince gerçekten çok uygun oluyor.”

“Bittikçe buradan alıyorum. Fiyat olarak da güzel. Teşekkürler.”

8. Kaliteyi uygun fiyata deneyimlemek isteyenlerin seçimi: Starbucks By Nespresso Dark Espresso Roast Kapsül Kahve (1x10 Adet)

Yoğun aroması, koyu kavrulmuş gövdesi ve karamelli dokusuyla güçlü bir kahve sevenlerin vazgeçilmezi Starbucks Dark Espresso Roast Kapsül Kahve, zengin ve derin bir tat profili sunuyor. Her yudumda kahvenin karakterini hissetmek ve evde kolayca Starbucks kalitesinde espresso hazırlayabileceğiniz kahve, güçlü lezzetlerden hoşlanan sevdiklerinize hediye edebileceğiniz özel bir seçenek olarak da öne çıkıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Starbucks Nespresso kapsüllerini burada gerçekten uygun fiyata bulduğum için çok mutluyum. Kahvelerini çok seviyorum ve artık her sabah evde içebiliyorum. Mükemmel bir fincan kahve, mükemmel fiyat. Teşekkürler Amazon!”

“Güzel kavrulmuş. Normal Nespresso kapsüllerinden daha ucuz.”

