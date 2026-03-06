HABER

Benzinlikte mide bulandıran olay: Kadınlar tuvaletinde saklanıp 15 kadının görüntüsünü çekmiş!

Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şahıs, 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden kadın bir şahsın şikayeti sonrası olayın faili polis ekiplerince yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 3 Mart tarihinde yaşanan olayda kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K., kabininin içerisinde fotoğraf ve videosunun çekildiğini fark etti.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA

