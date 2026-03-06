HABER

Edirne’de otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırklareli ışıklı kavşağında meydana geldi. S.S. idaresindeki otomobil, kavşakta bir pikapla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü S.S. ile yanındaki biri çocuk iki kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Edirne
