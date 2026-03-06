İzmir'de gasp ve yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre Ş.Ş. isimli kişi, M.T. tarafından darp edildiğini ve kendisine zorla sözleşme imzalatıldığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi.

İZMİR'DE GASP VE YAĞMA OPERASYONU

Aramalarda ayrıca Ş.Ş.'ye ait 1 çek, isminin yazılı olduğu sözleşme ve 1 kamera kayıt cihazı bulundu. Operasyon kapsamında M.T., E.A. ve V.A. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır