Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yerine yeni başkanvekili seçildi

Bolu’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuna Özcan seçildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevden alınan Özcan’ın yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca, Bolu Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere belediye meclisi toplandı. Saat 15.00’da gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Nadi Okur ve CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan aday gösterildi.

TANJU ÖZCAN'IN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Yapılan oylamada Nadi Okur 10 oy alırken, Mehmet Tuna Özcan 19 oy aldı. Ancak ilk iki turda gerekli olan meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için seçim sonuçlanmadı. Yapılan 3’üncü tur seçim sonucunda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak yeni belediye başkanvekili oldu. Yeni seçilen Başkanvekili Tuna Özcan, "Meclis üyelerimize teşekkür ederim. Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yerine yeni başkanvekili seçildi 2

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 28 Şubat’ta düzenlenen operasyonla aralarında Tanju Özcan’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış ve BOLSEV Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi cezası almıştı. Sonrasında ise İçişleri Bakanlığı Özcan’ı geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırmıştı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheliye ev hapsi verilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

