Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobil, trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaza, Millet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.G. idaresindeki 71 ACP 185 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.O.G. ile yolcular E.E. ve A.S.C. yaralandı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
