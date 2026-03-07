HABER

Azerbaycan: "İran bağlantılı terör ve sabotaj eylemleri engellendi, 7 kişi tutuklandı"

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) bağlantılı kişiler tarafınca Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi planlanan terör ve sabotaj eylemlerinin engellendiğini ve olayla ilgili 7 kişinin tutuklandığını" açıkladı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "DMO bağlantılı unsurların Azerbaycan’da terör ve sabotaj eylemleri hazırlığında bulunduğunun tespit edildiğini" açıkladı. DTX, yürütülen kapsamlı karşı istihbarat operasyonları doğrultusunda bu faaliyetlerin engellendiği bildirdi.

AZERBAYCAN DUYURDU: İRAN BAĞLANTILI 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, "toplumda panik oluşturmak ve Azerbaycan’ın uluslararası itibarına zarar vermek amacıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, İsrail’in Azerbaycan Büyükelçiliği, Dağ Yahudileri Dini Topluluğu liderlerinden bir kişi ve Aşkenazi Sinagogu’nun hedef olarak seçildiği" belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında İran vatandaşları Rustamzada Behnam Sahibali ve Zandkian Yaser Rahim’in, Azerbaycan vatandaşı Guliyev Tarhan ile suç bağlantısı kurarak ülke topraklarına patlayıcı düzeneklerin sokulmasını organize ettiği tespit edildi. Başkent Bakü’deki Sebail ilçesine bağlı Şıhov kasabası yakınlarında yer alan bir konteynerden 7 kilogram 730 gram "C-4" tipi patlayıcı madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca DMO ile bağlantılı kişilerin talimatı doğrultusunda ülkeye iki adet daha C-4 tipi uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek sokulduğu ve farklı yerlere gizlendiği belirlendi. Bakü’deki Karadağ ilçesi sınırlarında bin 280 gram ağırlığında, etki yarıçapı yaklaşık 250-300 metre olan bir başka patlayıcı düzenek daha tespit edildiği belirtildi.

KAMU GÖREVLİSİNE SUİKAST PLANI HAZIRLIĞI ORTAYA ÇIKARILDI

İncelemeler sırasında DMO tarafından Azerbaycan’da bir kamu görevlisine yönelik suikast planı hazırlandığının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Bu amaçla bazı kişilere hedeflenen kişinin, iş yerinin fotoğraf ve video görüntülerinin çekilmesi ile silah ve araç temin edilmesi yönünde talimat verildiği bildirildi. DTX tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda terör planlarının engellendiği kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Azerbaycan vatandaşları Quliyev Tarhan, Ağayev Nicat, Abdullayev Asad ve Rüstemov Reşad ilgili maddeler kapsamında suçlu bulunarak 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Şabanova Nermine ve İsmiyev Naib, kamu görevlisine yönelik suikast hazırlığı suçlamasıyla, Ahmedov Elvin ise yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurma suçundan ceza sorumluluğuna tabi tutuldu ve haklarında tutuklama kararı verildi.

DÖRT İRAN VATANDAŞI HAKKINDA ULUSLARARASI ARAMA KARARI

Soruşturma kapsamında terör planlarının organizasyonunda DMO İstihbarat Teşkilatı yetkilisi Ali Asghar Bordbar Sheramini’nin de yer aldığı belirlendi. İran vatandaşları Zandkian Yaser Rahim, Rustamzada Behnam Sahibali, Azarundbileh Hosein Savar Saber ve Sheikhzadeh Sajjad Moghadam Sati Sofi Evad hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldı.

DTX, yabancı istihbarat servislerinin Azerbaycan’da planladığı terör ve sabotaj faaliyetlerine yönelik operasyonel ve soruşturma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran suikast casus
