Yemek termoslarında Bahar Fırsatları'na özel indirim başladı!

Gün boyu tazeliğini koruyan bir öğle yemeği, günümüzde büyük lüks. Özellikle paslanmaz çelik yapıları ve sızdırmaz teknolojileriyle güven veren yemek termoslarıysa Bahar Fırsatları'nda kaçırılmayacak ürünler arasında yer alıyor. Siz de her ortamda ev konforunda yemek yiyebilmek için kaliteli bir ekipman arayışındaysanız yüksek performansı ve uzun ömürlü bu modelleri incelemelisiniz. İşte, günlük yaşantınıza hem hız hem de lezzet katacak indirimdeki yemek termosları!

1. Her yerde sıcak ve taptaze: Stanley Classic Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu (0,5 l)

Sıcak veya soğuk yemeklerinizi 7 saate kadar muhafaza eden Stanley yemek termosu, entegre kaşık ve çatalıyla her yerde pratik bir çözüm sunuyor. Basınç tahliye valfi ve geniş ağız tasarımı sayesinde doldurması, dökmesi ve temizlemesi oldukça kolay. Paslanmaz çelik yapısı ve sızdırmaz kapağıyla çantanızda güvenle taşıyabilir, tüm parçalarını bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sabah sıcak yemek koyuyoruz çocuklar için öğle yemeğinde sıcak sıcak yiyorlar. Çok memnunuz."

"Gayet güzel sıcak tutuyor: Sabah çorba koydum akşama doğru içilecek sıcaklıktaydı 6 saat sonra. Tavsiye ederim."

2. Pratik bir lezzet molası: Zwilling Thermo Paslanmaz Çelik Yemek Termosu (700 ml)

İşe giderken sıcak çorbanızı, kahvaltınızı ya da akşamdan hazırladığınız sağlıklı öğünleri yanınızda taşımak mı istiyorsunuz? O zaman çift çeperli vakum yalıtımıyla yemeklerinizi uzun saatler boyunca sıcak veya soğuk tutan Zwilling Thermo yemek termosu tam size göre! Paslanmaz çelik ve BPA içermeyen plastik malzemeden üretilen termos, sızdırmaz kapağıyla çantanızda güvenle taşınabilir. Üstelik, kapağı aynı zamanda bir kase olarak kullanabilir ve içinde yer alan katlanabilir kaşıkla dilediğiniz an öğününüzü keyifle tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün parasının hakkını veriyor. Çorbayı sabah saat 7.00'da koydum. Öğle saat 13.00'da içerken ağzım yandı, o derece sıcak.”

“Öğle yemeği için hem gerçekten sıcak tutması hem ağzının yapısı hem de kapağının tabak gibi kullanılabilmesi... Tüm ihtiyaç ve beklentilerimizi karşıladı.”

3. Kompakt tasarımı ve entegre kaşığıyla: Stanley Classic Legendary Yemek Termosu (0,4 l)

İster kampta ister yolda olun, 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift katmanlı vakum izolasyonuyla yiyeceklerinizi 7 saat boyunca sıcak veya soğuk tutan Stanley termos, basınç tahliye valfli yalıtımlı kapağı sayesinde kolayca açılırken geniş ağız yapısıyla hem doldurma hem de temizlik aşamasında büyük pratiklik sunar. Üstelik entegre çelik spork özelliğiyle ek bir çatal-kaşığa ihtiyaç duymazsınız ve tüm parçalarını bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün sağlam bir şekilde geldi. Sabahları sıcak suyla çalkadıktan sonra çorbayı dolduruyorum. İki kişilik çorba sığıyor. Öğle saatinde çorba sanki yeni pişmiş gibi çok sıcak oluyor. Kaşığı sadece salata vs. için. Ürünü tavsiye ederim."

"Yemeği sıcak tutuyor. Yemek koymadan önce 2-3 dakika içine sıcak su koymak, sıcak tutma süresini uzatıyor. 1,5 porsiyon kadar yemek alıyor. Pilav+ tavuk ya da köfte."

4. Farklı lezzetleri birbirine karıştırmadan taşıyın: Valkyrie 2 Gözlü Çantalı Paslanmaz Çelik Isı Yalıtımlı Yemek Termosu Seti (420 + 550 ml)

Özel çantası ve iki farklı boyuttaki paslanmaz çelik kabıyla yiyecekleri 3-4 saat koruyan bu set, sızdırmaz silikon kapakları sayesinde çantanızda güvenle durur. Mikrodalgada ısıtılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen pratik yapısının yanında katlanabilir saplarıyla da ofis veya okul kullanımı için maksimum taşıma konforu sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“1 haftalık kullanım sonrasında diyebilirim ki ürün gerçekten mükemmel, görüntüsü küçük olmasına rağmen iç hacmi yeterli. Ben şu an zeytinyağlı soğuk yemeklerde kullanıyorum. Sıcak su koyup denedim 4 saat sonra bile sıcaktı. Çantalı olması ayrıca avantaj, küçük olması nedeniyle taşıması da çok rahat, alacak olanlara tavsiye ederim.”

“Tamamen işlev ürünü, küçük ve taşıması kolay. İçine de yeterli yemek alıyor. Çantalı olması ayrı bir avantaj, içindeki çeliği de çıktığı için yıkaması ya da hemen ısınması kolay oluyor.”

5. Outdoor tutkunları için güçlü eşlikçi: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu (700 ml)

Kamp yaparken, doğada keşfe çıkarken veya uzun yolculuklarda sıcak yemek keyfi yaşamak istiyorsanız Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu tam size göre! 15 saate kadar sıcak veya soğuk tutan termos, paslanmaz çelik gövdesi ve sızdırmaz kapağıyla en zorlu koşullara bile dayanıklı. Geniş ağız kısmıyla doldurma ve temizleme işlemlerini kolaylaştıran ürünün kapağını aynı zamanda bardak olarak kullanabilirsiniz. Siz de Stanley termosu sırt çantanıza atın ve güvenle yolculuğun tadını çıkarın!

Kullanıcılar ne diyor?

“Sadece sıcak-soğuk değil içine ne koyarsanız koyun taze tutuyor. Doğranmış muzu bile 12 saat sonra içinden çıkarıp yediğimde sanki muzu yeni doğramış da yiyor gibiydim. Yemek türlerini de ne olursa olsun +12 saat sonrasına kadar sıcak-soğuk ve taze tutuyor. ”

“Yurt dışı tatilimizde sabah bebeğimizin yemeğini içine koyup akşam 20.00'de dahi kaynar yemeği soğutmaya çalıştık. Parasının hakkını veren nadir ürünlerden.”

6. Uzun süren sıcaklık: IGLOO Legend Yemek Termosu (800 ml)

Geniş kapasitesi ve 12 saate varan ısı koruma performansıyla uzun günlerin en güçlü destekçisi 304 paslanmaz çelikten üretilen IGLOO termos, katlanabilir kaşığı ve içindeki ek kabıyla tam bir set deneyimi yaşatırken dış kapağını servis kasesi olarak kullanmanıza da imkan tanır. Sızdırmaz yapısıyla güven veren ürün, sağlıklı ve doyurucu öğünlerini yanında taşımak isteyenler için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sıcak-soğuk performansı çok iyi.”

“Ürün çok iyi. Sabahları öğlen için koyuyorum. Soğuma olmuyor.”

7. Macera severler için ideal: Stanley Adventure To-Go Yemek Termosu (530 ml)

İster doğada ister işte isterseniz de çantanızda sağlıklı öğünler taşıyabileceğiniz bir termos arıyorsanız Stanley Adventure To-Go tam size göre! Çift duvar vakum yalıtımı sayesinde yemeklerinizi 4 saat sıcak ve 4 saat soğuk tutan yemek termosu, 18/8 paslanmaz çelikten üretilen ve BPA içermeyen yapısıyla güvenli bir kullanım sunar. Sızdırmaz tasarımıyla çantanıza rahatça atabileceğiniz termosu dilerseniz de bulaşık makinesinde yıkayarak pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gerçekten güzel, sıcak da tutuyor soğuk da. İşe giderken yemeğimi çok güzel muhafaza ediyor. Akşam eve gittiğimde bazı yemeklerimin hafif de olsa sıcak olması çok güzel oluyor.”

“Sızdırma sorunu yaşamadım, ağzının geniş olması sebebiyle hiç de zorlanmadan kaşıkla yeniyor ki tercih etmemin en büyük nedeni buydu. Bu amaçla alanlar için mükemmel seçim.”

8. Minik eller için güvenli beslenme: Thermos F300 Funtainer SS Çocuk Yemek Termosu (0,29 l)

Thermos'un 290 ml hacmindeki termos, renkli tasarımı ve çocukların kullanımına uygun ergonomik yapısıyla sağlıklı beslenmeyi eğlenceli kılan tercih. Vakum yalıtım teknolojisi sayesinde yiyecekleri 5 saat sıcak, 7 saat soğuk tutarken çift katmanlı çelik yapısı dış yüzeyin her zaman serin kalmasını sağlayarak güvenli bir tutuş sunar. Sızdırmaz kapağı ve geniş ağız yapısıyla okul çantaları için mükemmel olan bu kompakt model, dayanıklılığıyla ebeveynlerin de favorisi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kızımın beslenmesi için almıştım. Çok memnunuz. Uzun süre sıcak tutuyor. Yıkaması kolay. İçinden yemek yemek kolay.”

“1. sınıfa başlayan kızıma aldım, çok beğendi.”

9. Her yerde sıcak ve soğuk yemek keyfi: Stanley The Legendary Food Jar (0,94 l)

22 saatlik üstün ısı koruma kapasitesiyle geniş aileler ve uzun maceralar için gerçek bir performans canavarı olan Stanley The Legendary Food Jar, 0,94 litrelik dev hacmi ve sızdırmaz yapısıyla sıcak çorbalardan soğuk mezelere kadar her öğünü ilk anki tazeliğinde muhafaza eder. Katlanabilir kulbu sayesinde kolayca taşınabilen bu BPA içermeyen çelik termos, yalıtımlı kapağını bardak olarak kullanmanıza olanak tanımasıyla da büyük kolaylık yaratır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yemek taşımak amacıyla aldım, gayet başarılı. Ayrıca haznesinin büyük olması ve ağzının geniş olması sayesinde içine doldurma işlemini de rahatça gerçekleştirebiliyorum. Sabah koyduğum yemek, öğlene kadar sanki az önce ısıtmışım gibi duruyor.”

“Başarılı bir ürün. Uzun süredir kullandığımız bir termos sorunsuz.”

10. Modern ve şık tasarım: Stanley Adventure To-Go Yemek Termosu (0,35 l)

Çift katmanlı vakum izolasyon özelliğiyle yiyeceklerinizi 4 saate kadar ideal ısısında koruyan Stanley Adventure To-Go termos, 18/8 paslanmaz çelik geniş ağız tasarımıyla dökmeden doldurma ve zahmetsiz temizlik imkanı sunar. Tamamen sızdırmaz ve bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısıyla iş yerinde veya kısa gezilerde pratiklikten ödün vermeyenlerin gözdesi olan termos küçük yemek molaları için harika bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu termosun özelliği 4 saate kadar soğuk ve sıcak tutması, haliyle süre azaldığında termos daha hafif oluyor iş yerine ya da pikniğe sıcak ya da biraz ılık yemek götürmek için ideal. Kapağı sızdırmıyor.”

"Boyutları çok uygun, 250-300 ml yoğurt koyunca içine meyve vs. atınca yer kalmıyordu diğer termoslarda. 4. saatte açtım gayet soğuktu smoothiem, çok beğendim."

