HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi

Artvin’in Hopa ilçesinde dün gece tır parkında çıkan yangında parkta bulunan 2 tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Kopmuş mevkiinde tır parkında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 2 tırı sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hopa itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yoğun alevler nedeniyle 2 tır büyük zarar gördü. Yangın sırasında park alanında başka araçların zarar görmemesi için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi 1

Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi 2

Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi 3

Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone kullanıcıları dikkat! 'ABD'nin casus yazılımı yanlış ellere geçti'iPhone kullanıcıları dikkat! 'ABD'nin casus yazılımı yanlış ellere geçti'
İstismarcılarının kurbanı olmuşlardı! Tabutları kadınlar omuzladıİstismarcılarının kurbanı olmuşlardı! Tabutları kadınlar omuzladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.