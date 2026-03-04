Hopa’da tır parkında yangın! 2 tır kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Kopmuş mevkiinde tır parkında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 2 tırı sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hopa itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yoğun alevler nedeniyle 2 tır büyük zarar gördü. Yangın sırasında park alanında başka araçların zarar görmemesi için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



