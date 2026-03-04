4 yaşındaki İbrahim hastalığı nedeniyle kıyafet dahi giyemiyor! 'Aile çaresiz durumda'

Nilüfer ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Eylaf Nour’un 4 yaşındaki oğlu İbrahim Nour, halk arasında ‘Kelebek hastalığı’ olarak bilinen Epidermolizis Bülloza (EB) ile dünyaya geldi. 4 yıldır ilaç tedavisi gören İbrahim, ailesinin borç alacağı kimse kalmayınca ilaçlarını da kullanamamaya başladı.

Eşi iş bulmak için yurt dışına giden, kirasını ödeyemediği evden çıkarılınca, hasta oğlu ve 7 yaşındaki kızıyla sığındığı yakınının evinde yaşam mücadelesi veren Eylaf Nour, oğlunun aylık 100 bin lirayı bulan tıbbi malzeme masraflarını ödeyemiyor. Hastalığı vücudunun her yerini saran İbrahim ise canı acıdığı için kıyafet giyemiyor.

‘AİLE ÇARESİZ DURUMDA'

Ailenin çaresiz olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunan Debra Kelebek Çocuklar Derneği Türkiye Temsilcisi Adem Akyüz, “Geçtiğimiz günlerde, Suriye'den ülkemize gelen bir aile yardım talebiyle bize ulaştı. Çocuğun fotoğraflarına baktığımızda durumunun ağır olduğunu, bakımsızlıktan hastalığının ilerlediğini gördük.

Bunların zor bir hayatı varken böyle bir hastalık onları maddi manevi olarak olumsuz etkiledi. Parası kalmayan aile şu an çaresiz durumdadır. Bu ailenin üzerindeki ağır yükün bir an önce alınmasını rica ediyoruz. Hastalığın zorluğu bir zaman sonra işkenceye dönüşüyor” dedi.

Kaynak: DHA