iPhone işlemcili, uygun fiyatlı MacBook Neo tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple'ın bir süredir söylentileri çıkan uygun fiyatlı MacBook modeli MacBook Neo resmen tanıtıldı. MacBook Neo; M serisi bir işlemci ile değil, bir iPhone işlemcisi ile geliyor. İşte MacBook Neo'nun fiyatı ve özellikleri...

Enes Çırtlık

Apple MacBook Neo'yu sonunda görücüye çıkardı. Bildiğiniz üzere şirketin bir süredir iPhone işlemcisi kullanan daha uygun fiyatlı bir MacBook modeli çıkartacağına yönelik yaygın dedikodular vardı. Nitekim, aylar süren sızıntıların ve dedikoduların ardından Apple bu MacBook modelini MacBook Neo adıyla resmen tanıttı.

MACBOOK NEO'NUN ÖZELLİKLERİ

MacBook Neo'nun özellikleri arasında aslen bir iPhone işlemcisi olan A18 Pro işlemcisi bulunuyor. MacBook Neo, bu yönüyle Apple'ın ilk kez bir iPhone'da kullanılan A18 Pro çipiyle çalışan ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor.

MACBOOK NEO'NUN FİYATI

4 farklı renk seçeneğiyle sunulan MacBook Neo'nun Türkiye fiyatı 37.999 TL (başlangıç fiyatı) olarak açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

