Adem Metan İsrail'de gözaltına alındığını duyurdu

Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Metan "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

Metin Yamaner

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'de gözaltına alındığını duyurdu.

"4 SAATTİR TUTULUYORUZ"

Metan paylaşımında, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK EKİBİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tel Aviv'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman da dün canlı yayın sırasında gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 9 saat gözaltında tutulan ve telefonları incelenen Çakmak ve Kahraman, Türkiye'nin girişimleri sonrasında serbest bırakılmışlardı.

