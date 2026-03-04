HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de düşürülen füzeyle ilgili açıklama: "Anında gerekli müdahalede bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Doğu Akdeniz'de düşürülen İran füzesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle gerekli iletişimi kurup anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Gerekli tüm yerlere uyarılarımızı yaptık." dedi.

Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar yaptı. Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de düşürülen ve parçaları Hatay'a düşen İran füzesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle gerekli iletişimi kurup anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Gerekli tüm yerlere uyarılarımızı yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Doğu Akdeniz de düşürülen füzeyle ilgili açıklama: "Anında gerekli müdahalede bulunuyoruz" 1

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Rabbim askeri, polisi, jandarmasıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Vatanı, milleti ve bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. TSK göz bebeği olan bordo berelilerimiz başta terörle mücadele olmak üzere yurt içi ve yurt dışına destan yazmışlardır.

"1000 YILDIR BİZİ BU TOPRAKLARDAN SÖKEMEDİLER"

Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri 'asker millet' tanımıdır. 1000 yıldır bizi bu topraklardan sökemediler. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Kahraman ordumuza her türlü desteği vererek güçlendirmeye devam ediyoruz. Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak tesisin temelini attık. Almanya'daki NATO tatbikatında ordumuz yetenekleriyle bize gurur yaşatmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Doğu Akdeniz de düşürülen füzeyle ilgili açıklama: "Anında gerekli müdahalede bulunuyoruz" 2

DÜŞÜRÜLEN İRAN FÜZESİ

Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı artırmak zorundayız. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefikleriyle gerekli iletişimi kurup anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Gerekli tüm yerlere uyarılarımızı yaptık. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz."

04 Mart 2026
04 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

