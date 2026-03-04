Savaş devam ederken İran'ın Büyük Ayetullahı Amoli'den cihat fetvası!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu yangın yerine döndü. Beşinci günde savaş şiddetlenerek devam ediyor. İran, operasyonlarda rol oynadığını iddia ettiği çok sayıdaki ülkeye misilleme saldırılarına devam ediyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de suikasta uğraması sonrası İran'ın Büyük Ayetullahı Abdollah Javadi Amoli'den cihat fetvası geldi. Amoli, çekilen bir videoda "Trump'ın ve Siyonistlerin kanını dökmek farzdır" diyerek cihat fetvası verdi.

PEZEŞKİYAN'DAN KOMŞU ÜLKELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran'ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.