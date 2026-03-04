HABER

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD'de bahisçilerin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü üzerine 54 milyon dolar tutarında bahis oynadığı ancak sonra bahsin askıya alındığı ileri sürüldü. Ancak kısa süre sonra "doğrudan bir insanın ölümüyle bağlantılı" olduğu gerekçesiyle Hamaney senaryosuna para yatıran tüm işlemleri askıya aldığı ve bu kapsamda oluşan toplam 54 milyon dolarlık bahis işleminin dondurulduğu kaydedildi.

Washington Post (WP) gazetesi, bazı yatırımcıların, tahmin piyasası platformu "Kalshi" üzerinden Hamaney'in ölümü üzerine bahis oynadığını yazdı.

Haberde, "Tahmin piyasası sitesi Kalshi'deki yatırımcılar, İran liderinin ölümü üzerine bahis oynayarak büyük bir servet kazandıklarını sandılar. Ortaya çıkan skandal, gerçek dünya olayları üzerine kumar oynamanın distopik yükselişine dikkat çekti." ifadeleri kullanıldı.

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney in ölümüne milyon dolarlık bahis 1

63 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANÇ

Bir yatırımcının, ismini gizleyerek Hamaney'in 1 Nisan'a kadar liderlikten ayrılacağına dair toplam 3 bin 460 dolarlık iki bahis oynadığı ve bunun karşılığında 63 bin dolardan fazla kazanç elde ettiği belirtildi.

Ancak kısa süre sonra "doğrudan bir insanın ölümüyle bağlantılı" olduğu gerekçesiyle Hamaney senaryosuna para yatıran tüm işlemleri askıya aldığı ve bu kapsamda oluşan toplam 54 milyon dolarlık bahis işleminin dondurulduğu kaydedildi.

Senatör Chris Murphy, söz konusu bahsi eleştirerek, "Bu, Amerikan ticari ahlaksızlığının doruk noktası. İnsanlar, bahis oynadıkları için insanların ölmesini istememeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney in ölümüne milyon dolarlık bahis 2

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Daha önce analiz firması Bubblemaps, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın danışma kurulunda yer aldığı tahmin piyasası platformu Polymarket'te, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'ı vuracağına dair bahis oynayarak 1,2 milyon dolar kazanan altı kişinin "içeriden bilgi sahibi" olduğunu açıklamıştı.

Senatör Murphy, bir paylaşımında bu işlemlerin "Trump'ın çevresindeki kişilerin savaştan ve ölümden kar sağladığını" gösterdiğini ifade etmişti.

Ayrıca Pentagon'un siber politika biriminde görevli bir yetkilinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması üzerine oynadığı bahis oyunundan 400 bin dolar kazandığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

