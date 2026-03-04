Beyaz Saray "Kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet açıklama geldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında İspanya, ABD uçaklarının ülkesini kullanmamasını istemiş ve uçaklar İngiltere'ye götürülmüştü. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump, İspanya ile tüm ilişkilerin kesilmesi konusunda Hazine Bakanı Bessent'e talimat verdiğini ifade etmişti.
Bugün Beyaz Saray, Trump’ın ticaret yaptırımlarıyla tehdit etmesinin ardından İspanya’nın ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiğini açıkladı.
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in basın toplantısında İspanya’nın ABD ile 'askeri iş birliği yapacağını' söylediği açıklamayı kesin bir dille yalanladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum