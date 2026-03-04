HABER

Beyaz Saray "Kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet açıklama geldi

ABD ve İspanya'nın arası İran saldırısı nedeniyle gerilmişti. Trump, İspanya'nın kararı sonrasında ambargo uygulanacağını aktarmıştı. Bugün Beyaz Saray'ın "Askeri iş birliğini kabul ettiler" açıklaması sonrasında bir açıklama da İspanya'dan geldi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares söz konusu açıklamayı yalanladı.

Recep Demircan

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında İspanya, ABD uçaklarının ülkesini kullanmamasını istemiş ve uçaklar İngiltere'ye götürülmüştü. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump, İspanya ile tüm ilişkilerin kesilmesi konusunda Hazine Bakanı Bessent'e talimat verdiğini ifade etmişti.

BEYAZ SARAY: "İŞ BİRLİĞİNİ KABUL ETTİLER"

Bugün Beyaz Saray, Trump’ın ticaret yaptırımlarıyla tehdit etmesinin ardından İspanya’nın ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

İSPANYA'DAN AÇIKLAMA

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in basın toplantısında İspanya’nın ABD ile 'askeri iş birliği yapacağını' söylediği açıklamayı kesin bir dille yalanladı.

04 Mart 2026
