HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB'ye soğuk duş! Putin 'Talimat vereceğim' diyerek kararını açıkladı

Rusya ve AB arasında Ukrayna'dan dolayı yaşanan doğal gaz kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Putin talimat vereceğini ifade ederek "Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

AB'ye soğuk duş! Putin 'Talimat vereceğim' diyerek kararını açıkladı

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi.

Putin, Ukrayna’nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa’ya zarar verdiğini ve Karadeniz’deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.

AB ye soğuk duş! Putin Talimat vereceğim diyerek kararını açıkladı 1

"FİYAT ARTIŞI TEDARİKÇİLERLE ALAKALI DEĞİL"

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya’nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi.

Putin, fiyatın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa’dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

AB ye soğuk duş! Putin Talimat vereceğim diyerek kararını açıkladı 2

AVRUPA KARARI

Avrupa’nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, “Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, “Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim.” dedi.

Avrupa’dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD’nin de yer alabileceğini kaydetti.

04 Mart 2026
04 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfadeye çağrılmıştı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin test sonucu belli olduİfadeye çağrılmıştı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Irak karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi ülke çapında çöktüIrak karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi ülke çapında çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya doğal gaz Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! Beyaz Saray'dan kara savaşı açıklaması

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! Beyaz Saray'dan kara savaşı açıklaması

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.