HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'a saldıran İsrail'de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı

Orta Doğu ateş çemberi git gide bütün ülkeleri içerisine çekerken İsrail'de ana muhalefet, iktidarı Lübnan'a kara müdahalesi yaparak işgal etmesi yönünde sıkıştırıyor. İşgal çağrısında bulunan Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, "Lübnan'a girmeliyiz” dedi.

İran'a saldıran İsrail'de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Lübnan'ın güneyinin karadan işgal edilmesi çağrısında bulundu.

İran a saldıran İsrail de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı 1

"GÜVENLİK SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail-Lübnan sınırına ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin korunması için Lübnan’ın güneyinin işgal edilmesini istedi.

İran a saldıran İsrail de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı 2

İsrail ordusunun Hizbullah ile artan gerilimi bahane ederek Lübnan’ın güneyinde kara işgalini genişletme yönündeki kararını destekleyen Lapid, "Hizbullah sınırın ötesinde durduğu müddetçe (kuzeydeki İsrail yerleşimleri için) güvenlik söz konusu olmayacak.” dedi.

İran a saldıran İsrail de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı 3

"LÜBNAN'A GİRMELİYİZ"

Lübnan’ın güneyinde “tampon bölge” kurulması çağrısı yapan ana muhalefet lideri Lapid, "Eğer bu, Lübnan'a girmeyi gerektiriyorsa, Lübnan'a girmeliyiz.” ifadesini kullandı.

İran a saldıran İsrail de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı 4

İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

İsrail ordusu, öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildiEvcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi
ABD Hazine Bakanı açıkladı! 'Bu hafta uygulanmaya başlayacak'ABD Hazine Bakanı açıkladı! 'Bu hafta uygulanmaya başlayacak'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

Hürmüz Boğazı ateş hattında... Tahran'dan 'Hamaney' kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.