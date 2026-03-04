İran'a saldıran İsrail'de yeni hazırlık! O ülkeyi güneyden işgal çağrısı

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Lübnan'ın güneyinin karadan işgal edilmesi çağrısında bulundu.

"GÜVENLİK SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail-Lübnan sınırına ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin korunması için Lübnan’ın güneyinin işgal edilmesini istedi.

İsrail ordusunun Hizbullah ile artan gerilimi bahane ederek Lübnan’ın güneyinde kara işgalini genişletme yönündeki kararını destekleyen Lapid, "Hizbullah sınırın ötesinde durduğu müddetçe (kuzeydeki İsrail yerleşimleri için) güvenlik söz konusu olmayacak.” dedi.

"LÜBNAN'A GİRMELİYİZ"

Lübnan’ın güneyinde “tampon bölge” kurulması çağrısı yapan ana muhalefet lideri Lapid, "Eğer bu, Lübnan'a girmeyi gerektiriyorsa, Lübnan'a girmeliyiz.” ifadesini kullandı.

İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

İsrail ordusu, öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

